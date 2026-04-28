Le previsioni meteo in Sicilia indicano un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche in coincidenza con la festività del 1° maggio. Se l’alta pressione subtropicale garantirà stabilità fino a giovedì, con soltanto isolati fenomeni termoconvettivi nelle aree interne durante le ore pomeridiane, la situazione è destinata a mutare radicalmente nelle ore successive.
A partire da venerdì, infiltrazioni di aria fredda provenienti dai Balcani raggiungeranno l’isola, interessando in particolar modo i versanti settentrionali e la fascia jonica. Questo passaggio perturbato determinerà deboli piogge sparse e una marcata diminuzione delle temperature, segnando la fine della fase mite primaverile degli ultimi giorni.
Il calo termico sarà netto: i modelli meteorologici evidenziano un passaggio dai +12/13°C registrati giovedì alla quota di 850 hPa a valori compresi tra +2/3°C nella serata di venerdì. Tale variazione configurerà un clima quasi invernale, specialmente lungo la costa orientale e nelle zone joniche, dove il calo della colonnina di mercurio risulterà più evidente.
Per monitorare l’evoluzione delle allerte meteo è possibile consultare il bollettino ufficiale della Protezione Civile Regionale.
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