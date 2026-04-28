Il pagamento dell’Assegno Unico di maggio 2026 interesserà milioni di nuclei familiari italiani attraverso un calendario suddiviso in tre finestre temporali distinte. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procederà alle erogazioni automatiche per chi ha già ricevuto la prestazione ad aprile, mentre le nuove domande e i conguagli verranno elaborati nell’ultima decade del mese.

L’Assegno Unico Universale si conferma il pilastro centrale del welfare familiare in Italia, una misura che ha progressivamente assorbito le vecchie detrazioni e gli assegni al nucleo familiare per semplificare il sostegno alla natalità. Per il ciclo di maggio 2026, le date di accredito seguono la programmazione consolidata: i primi bonifici arriveranno tra il 15 e il 16 maggio per chi non ha subito variazioni nel nucleo. La tranche più corposa, che riguarda la maggior parte dei beneficiari, è invece prevista tra il 17 e il 19 maggio, mentre la finestra conclusiva del 20-21 maggio sarà riservata alle prime istanze e agli arretrati.

Dal punto di vista economico, il 2026 vede l’applicazione dei nuovi parametri legati all’inflazione registrata dall’ISTAT. Le famiglie con un ISEE fino a 17.090,61 euro percepiscono la quota massima di 199,40 euro per ogni figlio minorenne, cifra che scende progressivamente fino alla quota base di 57,00 euro per i redditi superiori a 45.574,96 euro o per chi non presenta la dichiarazione sostitutiva unica. È opportuno ricordare che il valore dell’assegno si dimezza per i figli maggiorenni fino a 21 anni, a patto che siano studenti, tirocinanti o disoccupati con redditi minimi.

Calendario INPS e maggiorazioni per le famiglie

Le fluttuazioni degli importi dipendono non solo dal reddito, ma anche dalle specifiche caratteristiche del nucleo. Le maggiorazioni per figli con disabilità rimangono strutturali e variano in base alla gravità: si va dai 96,90 euro per la disabilità media fino ai 119,60 euro per la non autosufficienza. Un elemento di particolare attenzione per questo mese riguarda i genitori entrambi lavoratori, che possono beneficiare di un bonus aggiuntivo fino a 34,10 euro per figlio, una misura pensata per favorire l’occupazione femminile e bilanciare i costi della gestione familiare.

Storicamente, l’introduzione di questa misura ha segnato un cambio di paradigma nelle politiche sociali italiane, portando la spesa per le famiglie a livelli più vicini alla media europea. Tuttavia, l’efficacia del sostegno resta legata alla puntualità degli aggiornamenti burocratici. In caso di ritardi oltre il 21 maggio, le cause sono spesso da ricercare in anomalie dell’ISEE o IBAN non aggiornati. Chi ha presentato domanda entro il 30 giugno ha comunque diritto agli arretrati maturati a partire da marzo, garantendo così la retroattività del beneficio nonostante i tempi tecnici di lavorazione.