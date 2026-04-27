Monterosso Almo ha celebrato ieri la giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore della Vergine Addolorata. L’evento, che ha segnato il termine del programma iniziato la Domenica in Albis, ha coinvolto l’intero borgo Ibleo con una serie di riti religiosi e manifestazioni della tradizione popolare, culminati nella Festa degli Angeli.

Le celebrazioni mattutine presso la Chiesa Madre sono state presiedute da don Salvatore Giaquinta e dall’arciprete don Innocenzo Mascali. Successivamente, il simulacro della Patrona è stato condotto in processione verso il cimitero cittadino. In questo contesto si è svolta la benedizione dei defunti e la lettura dell’Atto di consacrazione alla Vergine, alla presenza delle autorità religiose.

Il pomeriggio è stato dedicato alla “Cena”, la tradizionale asta dei prodotti tipici locali il cui ricavato sostiene le attività della parrocchia. In serata, il vicario generale della Diocesi di Ragusa, don Roberto Asta, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica che ha preceduto l’ultima uscita del simulacro per le vie principali del centro abitato.

La processione serale si è conclusa con il rientro della statua nel santuario, accompagnata dai fuochi d’artificio curati dalla ditta Firesud. Con questo atto si chiude ufficialmente il ciclo delle festività primaverili di Monterosso Almo, che ogni anno vede la partecipazione dei fedeli e del corpo bandistico locale.