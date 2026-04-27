Scoppia il caso politico a Vittoria dopo l’improvviso annullamento dell’inaugurazione delle nuove torri faro allo stadio comunale. L’evento ufficiale, programmato per la giornata odierna, è stato sospeso a meno di un’ora dall’inizio previsto a causa del forfait del sindaco, innescando la dura reazione del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.
L’appuntamento istituzionale prevedeva la partecipazione di diverse autorità, tra cui il deputato regionale Ignazio Abbate e il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, delegato dalla presidenza del Libero Consorzio. Secondo quanto riferito dalla DC, alcuni rappresentanti si trovavano già in viaggio verso l’impianto sportivo quando è stata comunicata la sospensione del cerimoniale.
Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana ha sollevato dubbi sulle reali motivazioni dell’assenza, ipotizzando che dietro la scelta possano esserci tensioni politiche interne. Il partito ha sottolineato come l’opera sia stata realizzata grazie a finanziamenti regionali ottenuti proprio attraverso l’impegno dei propri esponenti nelle sedi sovracomunali.
In una nota ufficiale, i consiglieri hanno definito l’accaduto un comportamento che «mortifica il ruolo delle istituzioni e offende chi quotidianamente lavora per il territorio». Per la DC, la gestione degli eventi pubblici deve restare estranea a dinamiche partitiche: «Gli eventi pubblici non possono essere gestiti con leggerezza o, peggio, piegati a logiche di parte».
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