Il consigliere comunale Giuseppe Scuderi ha sollevato un caso politico a Vittoria riguardante la gestione dei fondi per i quartieri. Al centro della contestazione vi è il rifiuto di un finanziamento da 60mila euro destinato al ripristino di un campetto sportivo locale, spazio di aggregazione ritenuto fondamentale dai residenti ma attualmente inutilizzabile.

Secondo Scuderi, la stessa somma sarebbe stata prelevata dal fondo di riserva per realizzare altre opere, definite dal consigliere come non prioritarie rispetto alle urgenze dei quartieri. «Avevo chiesto 60.000 euro per il ripristino del campetto, un intervento atteso da anni. La mia proposta è stata bocciata», ha dichiarato Scuderi, sottolineando il contrasto tra la bocciatura e lo stanziamento di fondi per interventi estetici.

La denuncia si estende allo stato generale delle periferie, con particolare riferimento all’area dietro l’ex cooperativa Rinascita. Scuderi segnala carenze nell’igiene urbana e criticità nella sicurezza stradale, citando via Rosario Iacono e via Massimo Troisi, dove la segnaletica e i dossi per limitare la velocità risultano assenti o insufficienti rispetto alle necessità dei cittadini.

Il consigliere ha inoltre evidenziato il mancato potenziamento della videosorveglianza e la revisione della viabilità, promesse ma non ancora attuate. In chiusura, Scuderi ha ribadito la necessità di un cambio di rotta nella programmazione economica: «Le risorse pubbliche devono essere utilizzate per migliorare la qualità della vita dei cittadini, non per interventi secondari mentre le vere urgenze restano irrisolte».