I controlli sulla sicurezza stradale nel ragusano hanno portato a una nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria hanno intercettato un’auto di grossa cilindrata che procedeva con andamento sospetto lungo le vie del centro.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, accelerando nel tentativo di dileguarsi tra le strade cittadine. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile sono riusciti a raggiungere e bloccare il veicolo, identificando alla guida un giovane vittoriese di 23 anni.

Il ragazzo è apparso immediatamente in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol. Nonostante l’invito degli operanti, il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Per tale ragione, oltre alla resistenza opposta durante il tentativo di fuga, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa per garantire la sicurezza stradale. Come previsto dalle norme vigenti, l’ipotesi accusatoria dovrà ora essere vagliata nelle sedi competenti durante il contraddittorio tra le parti.