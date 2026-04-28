Il calendario dei pagamenti INPS maggio 2026 subisce una variazione significativa a causa della festività del Primo Maggio. La coincidenza con la Festa dei Lavoratori, che quest’anno cade di venerdì, sposta l’erogazione delle pensioni e delle altre indennità al primo giorno bancabile utile per ciascun circuito finanziario.

Questo meccanismo di slittamento non è una novità per il sistema previdenziale italiano, che gestisce mensilmente circa 16 milioni di pensionati. Storicamente, l’integrazione tra i sistemi di pagamento di Poste Italiane e quelli del circuito bancario ABI segue logiche differenti durante i ponti festivi, influenzando la liquidità immediata delle famiglie italiane, specialmente in un contesto dove la spesa pensionistica rappresenta oltre il 15% del PIL nazionale.

Il calendario dei pagamenti INPS e le date per le pensioni

Il quadro dei versamenti per il mese di maggio si divide nettamente in due scaglioni temporali. Per i pensionati che percepiscono il trattamento tramite conto corrente presso un istituto di credito, la valuta viene fissata a lunedì 4 maggio 2026, primo giorno lavorativo successivo al ponte festivo del fine settimana e del 1° maggio. In questo caso, l’operazione avviene in modo automatico e riflette la chiusura dei sistemi interbancari durante le festività nazionali e il sabato.

Situazione differente per chi usufruisce dei servizi di Poste Italiane. Chi riceve la pensione tramite conto BancoPosta, libretto postale o Postepay Evolution trova l’accredito disponibile già da sabato 2 maggio 2026. Sebbene il sabato non sia considerato un giorno bancabile standard per le banche, Poste Italiane lo tratta come prima data utile di pagamento per i propri correntisti, garantendo l’accesso ai fondi anche attraverso gli sportelli automatici ATM Postamat.

Oltre ai trattamenti pensionistici, il mese di maggio vedrà l’erogazione di altre prestazioni a sostegno del reddito. Il calendario riguarderà l’Assegno Unico Universale, l’Assegno di Inclusione e le varie indennità di disoccupazione come la NASpI. Per queste ultime, la pubblicazione dei mandati di pagamento avviene solitamente dopo la prima metà del mese, seguendo un iter di elaborazione separato rispetto ai flussi fissi delle pensioni.

Impatto della festività sul primo giorno bancabile

La regola generale dell’INPS prevede che l’erogazione avvenga il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, come confermano i tecnici dell’Istituto, quando il giorno 1 coincide con una domenica, un sabato o una festività riconosciuta, l’accredito è posticipato al primo giorno feriale utile. Maggio 2026 presenta esattamente questo scenario, con la conseguenza che l’intero schema di pagamento subisce uno slittamento rispetto alla consueta apertura del mese.

L’attenzione dei beneficiari deve quindi concentrarsi sulla propria modalità di riscossione. La distinzione tra i canali di accredito è fondamentale, poiché le tempistiche non sono uniformi e potrebbero generare confusione tra chi attende il versamento in banca e chi in Posta. Per chi ritira la pensione in contanti allo sportello, resta fermo l’obbligo di seguire la turnazione alfabetica predisposta dai singoli uffici postali, onde evitare assembramenti nei primi giorni di disponibilità del contante.