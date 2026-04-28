Modica si prepara a ospitare la manifestazione “IN ARTE IL CACAO – Culture gastronomiche nel Val di Noto”, un evento diffuso che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 animerà il quartiere di Modica Alta. Il festival propone un calendario che intreccia la tradizione dolciaria locale con la tecnologia e la letteratura, utilizzando il cacao come elemento di connessione tra diverse discipline artistiche e scientifiche.

Tra le novità principali figura l’anteprima nazionale di “Ad Sidera: c’era una volta celeste”, un’opera in realtà virtuale firmata dalla regista Alessia Scarso. I visitatori potranno fruire del film attraverso visori a 360° all’interno di Palazzo San Giovanni, compiendo un percorso audiovisivo che lega la storia dell’astronomia alle sfide contemporanee del cambiamento climatico.

Il programma inaugurale di giovedì 30 aprile prevede l’apertura dei talk tecnici e delle masterclass, seguiti da una serata di cucina d’autore e dall’incontro con la scrittrice Viola Ardone. Nei giorni successivi sono previsti interventi di esperti internazionali, tra cui rappresentanti di Altromercato e Cacao of Excellence, oltre a una Lectio Magistralis del pasticcere Corrado Assenza e un dibattito con lo scrittore Alberto Grandi.

L’evento coinvolgerà anche il tessuto produttivo e scolastico locale, con la partecipazione dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi e dei dolcieri della zona. Oltre alle aree espositive e allo street food in via Pizzo, il festival dedicherà spazi alla musica live e laboratori didattici per bambini curati da operatori specializzati del settore educativo.