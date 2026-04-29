Si è conclusa presso il piazzale del Polo Fieristico Emaia la tappa vittoriese del Truck Tour “Banca del Cuore”, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO. In tre giorni, dal 24 al 26 aprile, 371 cittadini si sono sottoposti volontariamente ai controlli medici gratuiti effettuati a bordo dell’unità mobile.

Il percorso clinico ha previsto l’esecuzione di elettrocardiogrammi, la misurazione della pressione arteriosa e l’analisi dei principali parametri metabolici tramite prelievo capillare. A ogni partecipante è stata consegnata la “BancomHeart”, una card personale su cui sono stati caricati digitalmente i dati sanitari raccolti durante la visita per future consultazioni mediche.

I risultati preliminari hanno evidenziato una presenza significativa di livelli elevati di colesterolo LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”, in linea con le statistiche nazionali. Questo dato sottolinea la natura spesso silente dei fattori di rischio cardiovascolare, che possono rimanere asintomatici per lungo tempo pur aumentando la probabilità di patologie gravi.

«Il riscontro di valori elevati di colesterolo LDL conferma quanto sia importante agire prima che i fattori di rischio si traducano in eventi cardiovascolari acuti», ha spiegato il dott. Sebastiano Lumera, direttore della Cardiologia dell’ospedale “Guzzardi”. Secondo Lumera, iniziative di questo tipo sono fondamentali per indirizzare tempestivamente i cittadini verso stili di vita corretti.

L’iniziativa, coordinata a livello nazionale dal prof. Michele Massimo Gulizia, è stata realizzata con il supporto organizzativo del Comune di Vittoria e dell’ASP di Ragusa. I dati raccolti confluiranno nel progetto nazionale per il monitoraggio della salute del cuore della popolazione italiana.