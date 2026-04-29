L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa estende l’assistenza senologica sul territorio con l’apertura di nuovi spazi ambulatoriali negli ospedali di Scicli e Modica. Il provvedimento mira a integrare i servizi della Breast Unit aziendale, inserendo le strutture nel percorso regionale di prevenzione e cura delle patologie mammarie.
Presso l’ospedale “Busacca” di Scicli, l’ambulatorio di senologia è situato al padiglione “N”. Le sedute sono programmate per il secondo e il quarto lunedì di ogni mese; per il mese di maggio, l’attività si svolgerà nelle giornate dell’11 e del 25.
A Modica, il servizio sarà operativo presso l’ambulatorio di Chirurgia, al piano terra dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”. In questo caso, le prestazioni saranno erogate il terzo lunedì di ogni mese a partire dal prossimo maggio. Gli utenti possono accedere ai servizi previa prenotazione tramite i consueti canali del Centro Unico di Prenotazione (CUP).
L’iniziativa consolida l’organizzazione della Breast Unit di Ragusa, già riconosciuta come centro di riferimento regionale dall’Assessorato della Salute. Il potenziamento si avvale inoltre della collaborazione con l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, finalizzata alla fornitura di consulenze specialistiche.
L’attivazione di questi nuovi centri punta a garantire un accesso diretto ai percorsi di diagnosi e trattamento. La nuova distribuzione territoriale consente di seguire le pazienti in ogni fase, dal primo screening al follow-up post-trattamento, riducendo la necessità di spostamenti verso altri poli ospedalieri.
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