L’azienda vitivinicola Casa Grazia di Gela approda sul mercato britannico con la partecipazione a due importanti appuntamenti di settore. Dal 30 aprile al 4 maggio, la cantina debutta al SicilyFest presso il Business Design Centre, un evento dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari e della cultura mediterranea in Inghilterra.

Successivamente, dal 18 al 20 maggio, l’azienda sarà tra gli espositori della 40esima edizione della London Wine Fair, ospitata all’Olympia London. La realtà nissena, che produce circa 90mila bottiglie l’anno, punta a rafforzare il legame tra la propria produzione, legata alla biodiversità della Riserva Naturale del Lago Biviere, e i principali mercati globali.

<< La partecipazione a questi eventi- dice Miryam Brunetti, Brand Ambassador di Casa Grazia-rappresenta un’opportunità imperdibile non solo sotto il profilo promozionale dei nostri vini ma soprattutto perchè attesta il desiderio della nostra azienda di fare rete e di condividere la cultura vitivinicola italiana nel mondo. Perchè- chiosa la giovane produttrice- non c’è crescita senza confronto>>. Classe ’90, Miryam Brunetti dopo un percorso di studi internazionali che ne ha ampliato visione e sensibilità culturale, sceglie di mettere a frutto le proprie competenze al servizio del progetto di famiglia, rafforzando il legame tra le radici ed una comunicazione contemporanea capace di trasmettere il valore, l’eccellenza e l’anima dei vini di Casa Grazia, nei mercati internazionali . Con una produzione di circa 90mila bottiglie, Casa Grazia già presente in diversi Paesi, dall’ Europa all’Asia, << Tra i suoi obiettivi- spiega la Brand Ambassador – un maggiore consolidamento soprattutto nei mercati statunitensi. Degustazioni, masterclass ed incontri sono fondamentali per creare connessioni tra identità locale e contesti globali. Ma soprattutto- sottolinea- occorre farlo con il coraggio dell’autenticità che tradotto significa trasmettere nella comunicazione dello storytelling di Casa Grazia, non solo la passione per il vino nella sua produzione ma anche il valore della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. La mia azienda da tre generazioni utilizza pratiche agricole eco-compatibili e si impegna a preservare il territorio e il suo patrimonio culturale, un aspetto fondamentale che trasmetto a questi eventi internazionali>>.

Il consolidamento e la conquista di nuovi mercati da una parte e dall’altra, la sfida di entrare in empatia con i consumatori della sua età, Miryam Brunetti ha le idee chiare. <<Più emozioni e meno tecnicismi perchè oggi il racconto del vino per essere incisivo ed inclusivo ed arrivare ai giovani, dev’essere accompagnato dal racconto di storie di persone e di territori. E Casa Grazia ha fatto sua la scommessa di bellezza in un territorio a lungo dimenticato che oggi è pronto ad esprimersi con una luce nuova e con maggiore consapevolezza>> La spiccata sensibilità per il design di Miryam Brunetti trova espressione nella cura del packaging, nella scelta dei nomi e nello sviluppo delle etichette, contribuendo a definire un’identità estetica riconoscibile e coerente con l’anima dei vini Casa Grazia. Con la verve e l’entusiasmo di Miryam che fa parte di Next Generation, il gruppo di produttori under 40 di Assovini Sicilia, operativi nelle rispettive aziende familiari in settori come export, marketing, enoturismo, produzione, amministrazione, impegnati a valorizzare il territorio e la produzione vinicola siciliana con un linguaggio nuovo e proiettato al futuro, Casa Grazia è pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia.