Il patrimonio artistico di Ispica riceverà nuovi interventi di recupero grazie ai fondi stanziati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Attraverso due decreti del Dipartimento dei Beni Culturali, sono stati destinati complessivamente 32.500 euro per il restauro conservativo di due opere situate in altrettanti edifici di culto della città.
Nello specifico, 12.500 euro sono stati assegnati alla Chiesa di Sant’Antonio Abate per la manutenzione della scultura lignea policroma e dorata del Santo titolare. Ulteriori 20.000 euro finanzieranno invece il restauro del dipinto su tela raffigurante la “Sacra Famiglia con anime purganti”, custodito presso la Chiesa del Carmine.
L’onorevole Ignazio Abbate ha spiegato che tali provvedimenti rappresentano «una risposta tempestiva alle segnalazioni della Soprintendenza di Ragusa, che ha evidenziato l’urgenza di preservare questi beni dall’usura del tempo». L’intervento regionale punta dunque a bloccare il deterioramento dei manufatti segnalato dagli uffici tecnici.
L’iter burocratico passerà ora alla fase operativa sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Ragusa. L’ufficio si occuperà di curare l’appalto dei lavori, che dovranno essere eseguiti seguendo i cronoprogrammi annuali stabiliti dai decreti di finanziamento per garantirne la corretta esecuzione tecnica.
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