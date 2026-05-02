La stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa entra nel vivo domenica 3 maggio 2026 con il debutto nei playoff Virtus Ragusa basket. La formazione allenata da coach Massimo Di Gregorio, dopo aver concluso la stagione regolare al quarto posto del girone F, ospiterà al PalaPadua la Pallacanestro Angri per la prima sfida degli ottavi di finale di Serie B Interregionale.

La serie si disputerà con la formula del meglio delle tre gare. Il primo incontro è fissato per le ore 18:30 nell’impianto ragusano, mentre il secondo atto si sposterà al Pala Galvani di Angri giovedì 7 maggio. Qualora dovesse rendersi necessaria la terza partita, la “bella” si giocherà nuovamente a Ragusa domenica 10 maggio, in virtù del miglior piazzamento ottenuto dai siciliani.

Il percorso per i playoff della Virtus Ragusa basket incrocia quello dei campani, reduci da un quinto posto nel girone E con un bilancio di 17 successi e 9 sconfitte. La vincente di questo accoppiamento dovrà poi vedersela nel turno successivo con la qualificata tra Carver Roma e Monopoli.

Un precedente significativo unisce le due società, che si sono già affrontate due anni fa durante i play-in Gold. In quell’occasione fu rispettato rigorosamente il fattore campo: la Virtus si impose al PalaPadua per 80-73, mentre al ritorno furono i campani a prevalere per 82-78. Riuscirà la Virtus a mantenere l’imbattibilità casalinga?

La squadra di coach Francesco Chiavazzo vanta individualità di rilievo, a partire dalla guardia argentina Matias Augusto Martinez, capocannoniere del girone con 24 punti di media. Sotto le plance, i fari sono puntati sul centro serbo Bogdan Milojevic (12,9 punti e 7,8 rimbalzi), coadiuvato dal giovane Alberto Triassi e dal recente innesto Luka Lalic, ala con trascorsi in Sicilia tra Milazzo e Piazza Armerina.

La terna arbitrale designata per gara-1 è composta da Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi. Per i tifosi che non potranno recarsi al palazzetto, la società ha predisposto la trasmissione in diretta streaming dell’evento.