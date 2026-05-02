Un grave incidente sul lungomare di Cefalù si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un furgone in transito. Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente critiche ai numerosi testimoni presenti lungo l’arteria stradale della cittadina normanna.

I soccorsi sono scattati tempestivamente con l’arrivo del personale del 118, che ha prestato le prime cure sul luogo del sinistro. A causa di un violento trauma cranico riportato nell’impatto con il mezzo, i sanitari hanno dovuto procedere con l’intubazione sul posto per stabilizzare il quadro clinico del minore prima del trasporto.

La gravità delle ferite ha spinto la centrale operativa ad allertare l’elisoccorso, per ridurre al minimo i tempi di percorrenza verso il capoluogo. Il bambino è attualmente in fase di trasferimento presso un presidio ospedaliero specializzato di Palermo per ricevere cure immediate e approfondite.

L’area interessata dall’investimento è stata prontamente transennata dalle forze dell’ordine, che hanno interdetto la circolazione in quel tratto per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnici. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per gestire l’emergenza in una zona solitamente molto frequentata.

La dinamica dell’impatto resta ancora al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire l’esatta traiettoria del furgone e la posizione del bambino al momento dello scontro. Non sono ancora state rese note le generalità dei coinvolti, mentre si attende di conoscere l’evoluzione delle condizioni cliniche del piccolo paziente.