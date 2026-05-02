Marina di Modica si prepara ad accogliere Schiuma 2026, il primo Craft Beer Village in spiaggia. Dal 30 maggio al 2 giugno l’evento porta sul litorale ragusano dieci birrifici artigianali da tutta Italia. Birra artigianale Marina di Modica è la chiave dell’edizione che celebra anche il trentennale del settore, nato nel 1996.

Dieci birrifici e un festival Plastic Free



L’Associazione Brassicoli Italiani organizza la quinta edizione di Schiuma sulla spiaggia di Marina di Modica. L’appuntamento, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, unisce degustazioni, talk su birra e dieta mediterranea, musica e sport. L’eco-festival mantiene l’impostazione Plastic Free e punta a promuovere la cultura brassicola con un linguaggio accessibile.

A partecipare saranno dieci birrifici artigianali selezionati lungo la penisola. L’obiettivo, come confermato dalla direttrice Eleni Pisano, Beer-chef e Beer-specialist, è creare un percorso di conoscenza e apprendimento delle tecniche di degustazione in un contesto fronte mare.

Laboratori, concorso homebrewer e abbinamenti



Spazio ai laboratori e alle degustazioni guidate con giudici ed esperti del Circuito UNIONBIRRAI e BJCP. I percorsi del gusto sono aperti a tutti e prevedono abbinamenti con prodotti locali. Tra i temi: birra e pomodoro siculo di Moncada, differenze tra mosto d’uva e mosto di birra, profumi del luppolo e influenza nella produzione.

I laboratori saranno guidati da Matteo Selvi, giudice nazionale e internazionale certificato BJCP e degustatore UNIONBIRRAI. Nell’area food presenti Stuzzicadenti e Bonforno/Convivio, con allestimento tecnico di Fernova.

Torna anche il Concorso Homebrewer per la migliore birra che racconti la spiaggia. La giuria si riunirà il 31 maggio e il vincitore sarà proclamato lo stesso giorno alle 16.00.

Musica, sport e radio sulla sabbia



Ad animare i quattro giorni ci sarà l’associazione sportiva Modica Darts con il torneo Schiuma’s darts. Previste altre attività sportive direttamente sulla spiaggia. La parte musicale coinvolge artisti da diverse zone dell’Isola, con linguaggi differenti, trasmessi in modalità on Radio Schiuma.

La direttrice Eleni Pisano, come dichiarato nel comunicato, porta avanti insieme al team il progetto nato cinque anni fa: promuovere cultura della birra artigianale, buon bere e buon mangiare. Il progetto è condiviso da Daniele Scifo, CEO di Zero comunicazione integrata, agenzia di Modica.

Cinque anni di Schiuma: i numeri



Secondo i dati forniti dall’organizzazione, in cinque edizioni Schiuma ha ospitato 12 regioni italiane, 40 birrifici, 180 stili di birra diversi e circa 50 tra degustazioni e show cooking. «Schiuma è un omaggio alla leggerezza che non è superficialità, ma inclusione e condivisione», ha dichiarato Eleni Pisano.

Orari e prenotazioni dei laboratori



I laboratori immersivi si terranno sabato 30 maggio dalle 17.00 alle 00.00, domenica 31 maggio dalle 12.00 a mezzanotte, lunedì 1° giugno dalle 17.00 alle 00.00 e martedì 2 giugno dalle 10.00 alle 22.00. Tutti sono a numero chiuso e accessibili previa prenotazione in loco o via whatsapp al numero 3442862892. Per partecipare serve 1 token del valore di 4 euro, che dà diritto all’assaggio di tre birre diverse presenti al festival.

Main sponsor dell’edizione è Cupra. L’evento ha il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica. Tra i partner indicati: Uberti per concorso e premi, Moak per la pausa caffè, Inaqqua Piscine, Moncada e UNIONBIRRAI per il patrocinio.