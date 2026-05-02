A Marina di Ragusa, è stata installata la nuova segnaletica stradale all’interno del porto turistico. L’intervento punta a migliorare la sicurezza Porto Marina di Ragusa, disciplinando il transito dei mezzi in un’area caratterizzata da una forte presenza di pedoni e visitatori.

Sicurezza Porto Marina di Ragusa: le nuove regole di transito

Il provvedimento nasce dalla necessità di gestire il mutato flusso di traffico interno. L’attivazione della linea del nuovo catamarano, che permette l’imbarco di veicoli, ha reso indispensabile una delimitazione più rigorosa degli spazi. La zona, punto di riferimento per residenti e turisti, ospita regolarmente famiglie e bambini, rendendo prioritario il controllo della velocità dei mezzi in entrata e in uscita.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere comunale Federico Bennardo, l’iniziativa risponde a precise segnalazioni dell’utenza. La direzione della struttura portuale ha recepito le istanze provvedendo al posizionamento dei cartelli che indicano il divieto di superare i 10 km/h.

Il limite di velocità e la tutela dell’area pedonale

La velocità fissata obbliga i conducenti a procedere a passo d’uomo. Questa misura è stata definita essenziale per proteggere chi vive il porto come spazio di socialità, specialmente durante i fine settimana e i giorni festivi.

«Con l’arrivo del nuovo catamarano al porto turistico di Marina di Ragusa – un mezzo che consente anche l’imbarco di alcuni veicoli – si è resa necessaria una regolamentazione più puntuale del transito all’interno dell’area portuale», ha spiegato Bennardo. Il consigliere ha poi aggiunto: «Il limite di velocità fissato a 10 km/h è un’indicazione chiara: chi guida deve procedere praticamente a passo d’uomo, mettendo al primo posto la tutela dei pedoni».

L’intervento è frutto della collaborazione tra i gestori del sito e l’amministrazione. Si punta a mantenere l’area ordinata nonostante l’incremento delle operazioni logistiche legate ai trasporti marittimi.

L’attività di monitoraggio sulla circolazione interna proseguirà per valutare l’efficacia della nuova segnaletica e l’eventuale necessità di ulteriori correttivi per la viabilità locale.