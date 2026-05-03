Il tumore del polmone si conferma una delle sfide più complesse per la sanità pubblica italiana, registrando circa 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Questa neoplasia rappresenta oggi la seconda forma tumorale più diffusa tra la popolazione maschile e la terza tra quella femminile, rendendo cruciale l’accesso a terapie di ultima generazione.

Lunedì 11 maggio, presso Palazzo Giureconsulti a Milano, esperti del settore e rappresentanti delle associazioni si riuniranno per discutere l’introduzione di un nuovo trattamento specifico per il NSCLC (carcinoma polmonare non a piccole cellule). Questa variante clinica costituisce quasi l’85% dei casi totali e richiede protocolli sempre più personalizzati.

L’attenzione della comunità scientifica si sta focalizzando sulla mutazione del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR), un’alterazione genetica che interessa circa un paziente su cinque tra coloro che ricevono una diagnosi di NSCLC. La medicina di precisione mira a colpire selettivamente queste mutazioni per migliorare la sopravvivenza dei pazienti.

L’evoluzione della cura per il tumore del polmone

Negli ultimi dieci anni, il paradigma del trattamento oncologico polmonare ha subito una trasformazione radicale. Se un tempo la chemioterapia rappresentava l’unico standard, oggi l’identificazione di biomarcatori molecolari permette di somministrare farmaci a bersaglio molecolare che riducono gli effetti collaterali e potenziano l’efficacia clinica.

All’incontro milanese parteciperanno figure di spicco come Silvia Novello, docente presso l’Università di Torino e presidente WALCE, e Antonio Passaro dell’Istituto Europeo di Oncologia. Il confronto verterà sulle necessità insoddisfatte dei pazienti e sulle opportunità offerte dai nuovi farmaci in arrivo nel nostro Paese.

Il contributo delle associazioni è fondamentale: Bruno Aratri, Presidente di IPOP, porterà la voce dei pazienti, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce e di un accesso uniforme alle cure su tutto il territorio nazionale, superando le disparità regionali ancora esistenti nel sistema sanitario.

Nuove prospettive e mutazioni EGFR: il ruolo della ricerca

L’impegno dell’industria farmaceutica è rappresentato da Johnson & Johnson Italia, con la partecipazione dell’Amministratore Delegato Jacopo Murzi e della Direttrice Medica Alessandra Baldini. L’obiettivo dichiarato è garantire che l’innovazione scientifica si traduca rapidamente in benefici tangibili per la qualità di vita dei malati.

I dati epidemiologici indicano che, nonostante la riduzione dell’abitudine al fumo in alcune fasce della popolazione, l’incidenza del tumore polmonare rimane alta a causa dell’invecchiamento demografico e dei fattori ambientali. In questo scenario, le terapie mirate per le mutazioni EGFR rappresentano un pilastro fondamentale per l’oncologia toracica moderna.

L’appuntamento di Milano segna dunque un passaggio rilevante per la gestione del tumore del polmone in Italia, offrendo una piattaforma di dialogo tra istituzioni, medici e pazienti per definire i nuovi standard di assistenza e cura nel panorama oncologico nazionale.