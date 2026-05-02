La Volley Modica NextGen si laurea campione del Comitato Monti Iblei anche nella categoria Under 13. Il successo della formazione guidata da coach Francesca Giucastro arriva con diverse settimane di anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare, grazie a un rullino di marcia che ha visto i giovani atleti modicani vincere tutti gli incontri finora disputati.

Con questo risultato, il vivaio biancoazzurro aggiunge un ulteriore trofeo alla bacheca stagionale, dopo i successi già ottenuti nelle categorie Under 19 e Under 17. Il gruppo, composto interamente da ragazzini cresciuti nel settore giovanile locale, si prepara adesso ad affrontare la fase regionale della competizione, i cui dettagli logistici sono in attesa di definizione da parte degli organi federali.

Dominio biancoazzurro nel territorio dei Monti Iblei

La vittoria del titolo volley Under 13 Modica conferma la solidità del progetto tecnico incentrato sulle basi del vivaio. Durante la cerimonia ufficiale, il presidente del Comitato Monti Iblei, Gianni Giurdanella, insieme al Direttore Generale Luca Leocata, ha consegnato una targa celebrativa al capitano del sestetto, sancendo formalmente il primato territoriale della compagine modicana.

“Il titolo di campioni territoriali premia la costanza dei nostri piccoli atleti e il lavoro svolto con passione da Francesca Giucastro e da tutto lo staff tecnico”, hanno dichiarato i vertici della società. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti Piero Ruta e Patrizia Buscema per il supporto organizzativo costante al gruppo squadra durante tutta la stagione.

Prospettive per la fase regionale e crescita del vivaio

Il traguardo raggiunto rappresenta un punto di partenza per il confronto con le principali realtà pallavolistiche della Regione Siciliana. La crescita esponenziale del collettivo è stata sottolineata dalla dirigenza come il vero valore aggiunto di un’annata chiusa senza sconfitte, elemento che garantisce fiducia in vista degli impegni oltre lo stretto ambito provinciale.

La società ha inoltre voluto valorizzare il ruolo dei genitori, evidenziando come l’esempio di lealtà e spirito di aggregazione sia stato fondamentale per il clima positivo attorno alla squadra.