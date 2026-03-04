Catania – Nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 7:05 sull’Etna. L’epicentro della fortissima scossa di terremoto è stato registrato dall’Ingv a Ragalna.

Oltre a Catania i comuni in cui l’evento è stato maggiormente avvertito ci sono Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. In alcuni Comuni sono state chiuse le scuole in via precauzionale. Alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivate numerose chiamate, ma soltanto per richieste di informazioni.

Dopo il sisma iI dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita. Ma non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose.