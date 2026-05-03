I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’arresto, avvenuto nella serata di giovedì, segna la chiusura di un iter giudiziario che ha visto l’unificazione di diverse sentenze di condanna per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio ibleo.

Il giovane, che al momento della notifica si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa. Qui dovrà espiare un residuo di pena pari a sei anni e tre mesi di reclusione, calcolato sulla base di un cumulo di sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’ultimo mese.

L’attività investigativa, condotta congiuntamente dai Carabinieri di Modica e Ispica, ha permesso di documentare numerosi episodi di detenzione e spaccio avvenuti tra il novembre del 2017 e il luglio del 2025. Secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, il trentenne era coinvolto nella compravendita di diverse tipologie di droghe, tra cui cocaina, hashish, marijuana e, in una specifica circostanza, anche MDMA.

Il Tribunale di Ragusa ha emesso negli anni quattro diverse sentenze nei suoi confronti, con pene variabili da un anno e sei mesi fino a un massimo di due anni e dieci mesi. Il recente provvedimento di cumulo ha rideterminato la sanzione complessiva in 6 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 23mila euro, stabilendo definitivamente la gravità delle condotte reiterate nel tempo.

Completate le procedure di identificazione e la notifica formale dell’ordine di carcerazione, i militari dell’Arma hanno provveduto al trasferimento del condannato presso il carcere di Ragusa.