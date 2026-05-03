Una tecnica di preparazione semplificata permette di ottenere il classico dolce altoatesino riducendo drasticamente i tempi in cucina. La preparazione dello strudel di mele trova una nuova declinazione culinaria grazie all’utilizzo della pasta sfoglia rettangolare già pronta, che sostituisce l’impasto tradizionale senza rinunciare alla consistenza tipica del dolce. La ricetta prevede l’impiego di due mele tagliate a cubetti, condite con succo di limone, zucchero, uvetta precedentemente ammollata, pinoli e un pizzico di cannella.
Questo mix di ingredienti garantisce il mantenimento del profilo aromatico classico, mentre la struttura esterna assicura una croccantezza uniforme dopo il passaggio in forno.
Un passaggio fondamentale per la riuscita del dessert riguarda il trattamento del pangrattato. Prima di inserire il ripieno, occorre tostare il pangrattato in padella con una noce di burro fuso. Questo strato, posizionato al centro della sfoglia, svolge una funzione tecnica precisa poiché assorbe l’umidità rilasciata dalla frutta durante la cottura, evitando che la base diventi eccessivamente umida. Una volta distribuito il composto di mele sopra la base tostata, la pasta viene richiusa su se stessa per sigillare il ripieno. La fase di cottura richiede circa 35 minuti.
Per ottenere una doratura ottimale, è consigliabile impostare il forno ventilato a 180°C oppure il forno statico a 190°C. Al termine, il dolce necessita di un raffreddamento completo prima del taglio della prima fetta, operazione anticipata da una spolverata finale di zucchero a velo. Questa versione rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un risultato professionale in tempi contenuti. Lo strudel di mele insieme alla torta di mele è tra i dolci più amati da grandi e bambini.
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