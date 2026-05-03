La comunità parrocchiale di Ragusa si appresta a celebrare oggi, domenica 3 maggio, la festa San Giuseppe Ragusa, culmine delle iniziative religiose in onore del Santo Artigiano. Il programma della giornata prevede diversi appuntamenti liturgici che precederanno l’uscita solenne del simulacro per le vie cittadine prevista in serata.

Le celebrazioni inizieranno al mattino, alle ore 8:30, con la recita del Rosario e le litanie. Seguiranno le messe officiate da don Luca Bonomo alle ore 9:00 e dal parroco, don Andrea La Terra, alle ore 11:00. Nel pomeriggio, la funzione religiosa delle ore 19:00 sarà presieduta dal vicario generale della Diocesi di Ragusa, don Roberto Asta, momento di forte richiamo per i fedeli del quartiere.

La processione con il simulacro avrà inizio ufficialmente alle ore 20:00. Secondo quanto comunicato dalla parrocchia, il corteo religioso seguirà un percorso prestabilito che toccherà le arterie principali della zona. Il simulacro percorrerà via Pietro Nenni, via Psaumida e via Solunto, dove è prevista una prima sosta di preghiera.

Successivamente, la processione proseguirà attraverso via Caronia e via Cesare Terranova, giungendo in via Don Mattia Nobile per un secondo momento di raccoglimento comunitario. Il tragitto di rientro verso la chiesa parrocchiale interesserà nuovamente via Psaumida e via Nenni. Lungo il percorso, la partecipazione dei devoti segnerà il legame tra la dimensione spirituale e quella del lavoro manuale.

Ad arricchire la serata di festa sarà la tradizionale fiera del dolce, organizzata negli spazi parrocchiali.