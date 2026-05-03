Il teatro siciliano celebra i suoi nuovi campioni. Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi hanno vinto la terza edizione della Rassegna Regionale di Caltanissetta. La giuria tecnica e il pubblico del teatro Regina Margherita hanno espresso un verdetto unanime. La compagnia ragusana ha convinto tutti con una messa in scena magistrale.

Il gruppo ha presentato un classico intramontabile di Eduardo De Filippo: “Non ti pago”. Questa commedia rappresenta da anni il vero cavallo di battaglia della compagnia. Il testo eduardiano richiede tempi comici perfetti e una mimica d’eccezione. Gli attori di Chiaramonte Gulfi hanno dimostrato una maturità artistica rara. Il pubblico ha risposto con il “sold out” in ognuna delle dodici serate previste.

La rassegna ha reso omaggio alla memoria di Peppe Nasca. L’attore nisseno è rimasto nel cuore della comunità teatrale locale. Dodici compagnie provenienti da ogni provincia dell’Isola si sono sfidate sul palco. Il livello della competizione era particolarmente elevato.

Questo premio corona oltre cinquant’anni di attività ininterrotta. Gli Amici del Teatro sono una delle realtà più longeve del panorama siciliano. La loro forza risiede nella capacità di divertire restando fedeli alla tradizione. La serata di gala ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine. Tra i presenti l’assessore alla Cultura Giovanna Candura, figura centrale per le istituzioni locali.

La vittoria a Caltanissetta non è un caso isolato. Il gruppo ha già collezionato numerosi riconoscimenti in tutta Italia. La gestione dello spazio scenico e l’affiatamento del cast sono i loro tratti distintivi. Durante la premiazione, gli organizzatori della Compagnia Theatron hanno lodato la qualità della regia.

La cerimonia finale è stata una vera festa dell’arte. Momenti di cabaret e intermezzi musicali hanno accompagnato l’assegnazione dei premi. I rappresentanti delle altre undici compagnie hanno reso omaggio ai vincitori. Il clima di sportività ha nobilitato l’evento culturale. La rassegna conferma il teatro Regina Margherita come una delle strutture più accreditate della Sicilia.