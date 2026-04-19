I festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi entrano nel vivo a Chiaramonte Gulfi con il tradizionale appuntamento del “Cuncursu”. Nella mattinata di domenica 19 aprile 2026, i bambini e i ragazzi della comunità hanno trasportato il piccolo simulacro della Vergine dalla chiesa di San Vito fino alla Chiesa Madre. L’evento ha segnato il passaggio di testimone generazionale della devozione mariana, dopo le intense giornate dedicate alle categorie dei “Masci” e dei commercianti.

Il Cuncursu e la processione aux flambeaux dei Vasciddari

Il centro storico chiaramontano ha fatto da cornice al corteo dei più piccoli, che hanno intonato l’inno a Maria Santissima di Gulfi una volta raggiunta la Chiesa Madre. Il cerimoniale rappresenta uno dei momenti più identitari per la popolazione locale, capace di unire l’aspetto religioso a quello folcloristico. Il programma odierno non si esaurisce con il rito mattutino: la serata prevede la solenne processione aux flambeaux del Reliquiario della Madonna, un momento di preghiera suggestivo curato dalla categoria dei Vasciddari.

Questa domenica dedicata alle Confraternite precede il momento clou della categoria agricola per eccellenza. Il lunedì di festa è infatti storicamente riservato ai Massari, la cui influenza sul territorio è testimoniata dalla ricchezza delle offerte e dalla partecipazione massiccia alle funzioni liturgiche. La continuità di questi riti dimostra come la comunità iblea riesca a mantenere salda la propria architettura sociale e religiosa, nonostante le sfide della modernità.

Domani la giornata dei Massari e il giubileo sacerdotale

Il calendario per lunedì 20 aprile 2026 si preannuncia fitto di impegni eucaristici presso il Santuario e la Chiesa Madre. Le celebrazioni inizieranno alle ore 7:00 con padre Joseph Muamba Bulobo, seguite dalla messa delle 9:00 presieduta da don Graziano Martorana. Particolare rilevanza assumerà la funzione delle ore 11:00, affidata a don Biagio Ravalli in occasione del suo 25° anniversario di sacerdozio, un traguardo che aggiunge un valore comunitario e celebrativo ulteriore alla giornata dei Massari.

I festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi si concluderanno domani con la funzione delle 19:00 e la successiva serata offerta dalla categoria dei Massari. La complessa macchina organizzativa, che coinvolge l’amministrazione comunale, il clero e i comitati dei quartieri, conferma Chiaramonte come uno dei poli principali della fede mariana nel sud-est siciliano. La partecipazione di fedeli e turisti, attirati anche dalla gastronomia locale legata alla festa, prosegue nel segno di una devozione che si rinnova costantemente.