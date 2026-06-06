A Santa Croce Camerina il Circolo Velico Kaucana ospita il Vela Day 2026, in programma domenica 7 giugno 2026 dalle 10.00 alle 17.00 lungo la fascia costiera. L’iniziativa richiama famiglie e giovani per una giornata dedicata alla vela e alle attività in mare.

L’evento è promosso dalla Federazione Italiana Vela e sostenuto dal progetto Kinder Joy of Moving, con il coinvolgimento diretto del circolo locale affiliato FIV.

Una giornata per avvicinare i giovani al mare

Il Vela Day si conferma un appuntamento stabile nel calendario sportivo nazionale e regionale. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi alla vela attraverso prove pratiche, attività in acqua e momenti formativi.

Il presidente del Circolo Velico Kaucana, Nunzio Micieli, sottolinea la crescita del movimento sul territorio e il ruolo educativo dello sport legato al mare.

«Il Vela Day è un’occasione per trasmettere ai più giovani la passione per il mare e per la vela», ha dichiarato, evidenziando l’aumento della partecipazione nelle ultime edizioni.

Scuole e formazione al centro del progetto

Il circolo ha già avviato collaborazioni con alcuni istituti scolastici della provincia di Ragusa, attivando corsi di vela e windsurf nell’ambito del Piano Estate del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa punta a rendere la disciplina accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della vela, con attività guidate e percorsi introduttivi.

Sport, inclusione e attività sul territorio

Il Vela Day si inserisce in una strategia più ampia di promozione dello sport come strumento educativo e sociale. Le attività previste includono prove in mare, dimostrazioni pratiche e momenti di aggregazione.

Il Circolo Velico Kaucana, situato in corso Oceano Indiano a Santa Croce Camerina, rappresenta uno dei punti di riferimento per la vela sportiva nella costa ragusana.