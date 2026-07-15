“Nei prossimi giorni verrà attivata negli Ospedali di Ragusa e Modica la “telestroke unit” che permetterà interventi più rapidi nei trattamenti immediati su pazienti colpiti da ischemie. Accolgo quindi con grande favore l’iniziativa proposta dal Dott. Antonello Giordano, primario del reparto di neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria e portata avanti dalla Direzione Strategica dell’Asp di Ragusa con la predisposizione degli atti di acquisto dell’attrezzatura per i due ospedali”.

Questo il commento dell’Onorevole Ignazio Abbate alla notizia della prossima attivazione del servizio di tele stroke unit nei nosocomi di Ragusa e Modica. Il servizio permetterà il collegamento in diretta tra i reparti di Pronto Soccorso dei due Ospedali ed il reparto di neurologia di Vittoria negli orari in cui, attualmente, né al Giovanni Paolo né al Maggiore è prevista la presenza di un neurologo. Quindi la sera dopo le 20 e nei festivi. “L’ischemia è una problematica cosiddetta “tempo dipendente” – specifica il parlamentare ibleo – e quindi la velocità di diagnosi è fondamentale per procedere alla trombolisi, cioè la cura più immediata per sciogliere il trombo che la provoca. Si capisce come un trasferimento del paziente per mancanza di medico specialista metta a rischio la stessa vita del paziente attesi i tempi di percorrenza da Ragusa e Modica per Vittoria, dove invece il servizio è attivo h24. Grazie alla Telestroke Unit le distanze verranno azzerate e sembra essere questo il futuro della medicina per sopperire alle carenze di organico ormai croniche. Le strutture sprovviste di medico si collegheranno con Vittoria dove uno specialista vedrà in tempo reale il paziente, analizzerà gli esami cui sarà stato sottoposto e autorizzerà la somministrazione della trombolisi.

Una volta stabilizzate le condizioni di salute, verrà trasferito a Vittoria. Grazie a questo sistema molte vite umane saranno al sicuro. Ma non basta. Questa è chiaramente una soluzione tampone per affrontare l’emergenza della mancanza di medici. A tal proposito l’ASP di Ragusa ha pubblicato un bando di reclutamento per neurologi che andranno a sopperire là dove serve, Ragusa e Modica, rendendo possibile il servizio h24 anche in questi due ospedali. Questa forse è una notizia ancora più importante perché mostra la volontà della Direzione Strategica di implementare il proprio organico per offrire un servizio quanto più completo possibile all’utenza”.