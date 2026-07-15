La Sicilia si prepara a vivere una delle giornate più calde di questa fase estiva. Per oggi, mercoledì 15 luglio, le previsioni indicano un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione subtropicale, destinata a mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Isola, accompagnate da un sensibile aumento delle temperature e da una maggiore presenza di pulviscolo sahariano in sospensione nell’atmosfera.

Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Durante la mattinata sono attese velature e nubi alte stratiformi, soprattutto sulle province occidentali, mentre nel corso del pomeriggio e della serata la situazione dovrebbe rimanere pressoché invariata, senza fenomeni di rilievo. A rendere l’aria più opaca sarà il progressivo incremento del pulviscolo proveniente dal Sahara, un elemento che può ridurre la visibilità e accentuare la sensazione di afa.

L’aspetto più significativo riguarda però il caldo. Le temperature sono previste in deciso aumento e si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali. Sul Trapanese i valori massimi potranno superare i 40-41 gradi, mentre nel Palermitano sono attese punte comprese tra 38 e 39 gradi.

Le condizioni più estreme potrebbero registrarsi nei settori centro-orientali della Sicilia. Le previsioni indicano infatti possibili picchi oltre i 42-43 gradi, con le aree del Siracusano e del Catanese che risultano tra quelle maggiormente esposte all’ondata di calore. Si tratta, allo stato delle previsioni disponibili, dei valori più elevati attesi sull’Isola nel corso della giornata.

Anche la ventilazione contribuirà poco ad attenuare il caldo. I venti soffieranno generalmente deboli e a direzione variabile, con rinforzi occidentali limitati al Canale di Sicilia. Una circolazione poco sostenuta favorirà il ristagno dell’aria calda, soprattutto nelle aree interne.

Per quanto riguarda il mare, le condizioni saranno nel complesso tranquille. I bacini risulteranno generalmente poco mossi, mentre il Mar Ionio sarà localmente mosso.

L’ondata di calore è favorita dal consolidamento dell’alta pressione subtropicale sul Mediterraneo centrale, una configurazione atmosferica che determina condizioni di stabilità, forte soleggiamento e temperature elevate. Secondo le previsioni disponibili, il pulviscolo sahariano continuerà ad aumentare nel corso della giornata, accompagnando la fase di caldo intenso prevista su gran parte del territorio regionale.