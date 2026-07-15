Un nuovo punto panoramico viene restituito alla fruizione pubblica a Scicli. Sabato 18 luglio, alle 20.45, sul sagrato della Chiesa di San Vito, è in programma l’inaugurazione del Belvedere di San Vito, spazio recuperato e riqualificato dall’associazione EsplorAmbiente grazie a un intervento sostenuto dal bando “Comunità Sostenibili” di Renantis – Gruppo Nadara.

L’appuntamento segna l’ultima tappa di un percorso avviato negli anni dall’associazione, che ha preso in cura la Chiesa di San Vito e l’area verde circostante nell’ambito dei regolamenti comunali dedicati alla gestione condivisa dei beni comuni urbani e all’adozione delle aree verdi pubbliche. Da quel lavoro è nato un progetto di valorizzazione che ha interessato sia l’edificio religioso sia il suo contesto paesaggistico.

La chiesa è stata trasformata in un piccolo museo storico-naturalistico dedicato al territorio degli Iblei. Al suo interno trovano spazio contenuti legati agli aspetti geologici, etnoantropologici e archeologici dell’area, con una funzione didattica rivolta a visitatori e scuole. Parallelamente è stato recuperato anche il sagrato, che rappresenta uno dei punti di osservazione più suggestivi sulla Cava di Santa Maria la Nova.

Il finanziamento ottenuto attraverso il bando promosso da Renantis – Gruppo Nadara ha consentito di ampliare gli interventi già avviati, completando la riqualificazione dello spazio esterno e realizzando il nuovo belvedere. L’obiettivo del progetto è rendere il sito maggiormente fruibile sia dai residenti sia dai turisti che visitano il centro storico di Scicli e il suo patrimonio naturalistico.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento dedicato alla memoria del territorio. Nel corso della serata verrà infatti proiettato il documentario realizzato da EsplorAmbiente sulla Cava Santa Maria la Nova. Il lavoro audiovisivo comprende anche il contributo di Maria Vittoria Inì, indicata dall’associazione come una figura di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di Scicli.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la proiezione costituirà anche un omaggio al lavoro svolto da Maria Vittoria Inì negli anni a favore della tutela del paesaggio e della promozione delle caratteristiche storiche e naturalistiche del territorio.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle ore 20.45 sul sagrato della Chiesa di San Vito, dove sarà ufficialmente presentato il nuovo belvedere, frutto di un intervento che punta a restituire uno spazio pubblico recuperato alla comunità e ai visitatori della città.