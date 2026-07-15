L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa punta a rendere più rapido ed efficace il rapporto con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nella sede camerale di Ragusa e che ha portato all’assunzione di alcuni impegni operativi destinati a incidere sulla gestione delle pratiche e sull’assistenza ai professionisti.

Al tavolo erano presenti, per la Camera di Commercio, il commissario straordinario Antonio Belcuore e la responsabile della sede di Ragusa, Giovanna Licitra. L’Ordine era rappresentato dal presidente Michelangelo Aurnia, dalla vicepresidente Tiziana Vitale, delegata ai rapporti con la Camera di Commercio, e dai componenti del Consiglio.

Tra le decisioni emerse dal confronto figura la predisposizione di contatti diretti con i funzionari competenti. L’obiettivo è consentire ai commercialisti di interfacciarsi più facilmente con gli uffici, riducendo i tempi necessari per ottenere chiarimenti e per seguire l’iter delle pratiche amministrative.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione dell’organizzazione degli uffici. Le parti hanno espresso l’auspicio di un rafforzamento degli organici della Camera di Commercio, ritenuto necessario per migliorare la capacità di risposta dell’ente e contenere i tempi di evasione delle richieste presentate dai professionisti.

Sul fronte della formazione è stata manifestata la disponibilità a promuovere iniziative condivise dedicate ai commercialisti. I percorsi dovrebbero concentrarsi sulle procedure telematiche e sugli strumenti utilizzati nei rapporti con la Camera di Commercio, con l’intento di favorire una gestione più efficiente delle pratiche e limitare eventuali criticità operative.

L’incontro si inserisce nel quadro dei rapporti istituzionali tra l’Ordine professionale e l’ente camerale, realtà che quotidianamente interagiscono su adempimenti amministrativi che riguardano imprese e professionisti. Un dialogo più diretto tra i rispettivi uffici può incidere sull’organizzazione del lavoro degli iscritti all’Ordine, soprattutto nelle attività che richiedono un confronto costante con la Camera di Commercio.

Secondo quanto reso noto al termine della riunione, entrambe le istituzioni hanno confermato la volontà di mantenere un canale stabile di collaborazione. L’intesa raggiunta non riguarda modifiche normative o nuovi servizi già attivati, ma definisce un percorso di lavoro orientato a semplificare i rapporti tra professionisti e amministrazione attraverso strumenti organizzativi, interlocutori dedicati e future occasioni di aggiornamento tecnico.