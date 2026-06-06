Ragusa – Nuovo risultato di rilievo per gli sport da combattimento ragusani. Jalil Chaouch, atleta dell’Invernino Fight Center, ha conquistato la vittoria in un Super Fight della categoria K1 Light -50 chilogrammi, superando Giulio Parigi del team Giustiano di Castelvetrano al termine di un incontro controllato fin dalle prime battute.

Il match ha visto il giovane fighter ragusano assumere subito l’iniziativa, imponendo ritmo e pressione costante. Nel primo round Chaouch ha gestito il centro del ring e ha costruito il proprio vantaggio attraverso combinazioni efficaci di pugni e calci, limitando le possibilità offensive dell’avversario.

Anche nella seconda ripresa Parigi ha tentato di rientrare nel confronto, ma Chaouch ha mantenuto lucidità tattica e continuità nell’azione. Una sequenza di colpi culminata con una ginocchiata al fegato e successivamente con un calcio girato nella stessa zona ha indirizzato definitivamente il combattimento, chiuso poi con il verdetto favorevole ai punti.

Per il team guidato dal coach Jonathan Invernino si tratta di un risultato che conferma il percorso di crescita dell’atleta e il lavoro svolto negli ultimi mesi sul piano tecnico e atletico.

Il successo di Chaouch è stato accolto positivamente anche dal comitato provinciale Csen di Ragusa. Il presidente Sergio Cassisi ha sottolineato il valore del risultato ottenuto dall’atleta e il lavoro svolto dalla società sportiva.

«La vittoria di Jalil Chaouch è motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo ragusano – afferma Cassisi – perché dimostra quanto le nostre società, quando lavorano con serietà e programmazione, riescano a portare sul ring atleti preparati, determinati e capaci di distinguersi anche in contesti di alto livello».

Cassisi ha inoltre richiamato l’importanza educativa dell’attività sportiva: «Dietro una vittoria c’è sempre disciplina, sacrificio e rispetto delle regole. Sono elementi che noi, come ente di promozione sportiva, consideriamo fondamentali».

Il risultato ottenuto da Chaouch si inserisce in un contesto di crescente diffusione delle discipline da combattimento all’interno degli enti di promozione sportiva. Secondo i dati diffusi dal Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale conta oltre 1,7 milioni di tesserati sportivi e migliaia di associazioni affiliate sul territorio nazionale. Il settore delle arti marziali e della kickboxing rappresenta una delle aree più sviluppate dell’ente, riconosciuto dal CONI e presente in tutta Italia.

In provincia di Ragusa, le società sportive affiliate svolgono da anni un ruolo significativo nella formazione giovanile, offrendo percorsi che affiancano alla preparazione agonistica aspetti educativi e sociali. In questo contesto, il successo ottenuto da Chaouch rappresenta un ulteriore segnale della vitalità del movimento locale e della capacità delle associazioni sportive di valorizzare nuovi talenti.