Prendersi cura del territorio è un gesto che parla di futuro. Con questo spirito anche quest’anno è tornata l’iniziativa “Operazione Spiagge Pulite”, promossa da Despar Sicilia per restituire bellezza e dignità al litorale siciliano. Quattro appuntamenti insieme ai volontari dell’associazione Plastic Free per valorizzare quattro angoli dell’isola, con un’unica direzione: il mare e la sua tutela.

Primo appuntamento avviato con buona partecipazione domenica 31 maggio ad Agrigento, sulla spiaggia di San Leone. Una cinquantina di partecipanti, tutti volontari, che hanno rastrellato la spiaggia di San Leone raccogliendo circa 300 kg di rifiuti tra vetro, plastica e indifferenziato. Un toccasana per l’arenile agrigentino, un esempio da seguire ogni giorno quando si va in spiaggia.

Si prosegue domenica 7 giugno con un doppio appuntamento, a Palermo, alla foce del Fiume Oreto, e a Ragusa, sulla spiaggia di Randello-Branco Piccolo. Si chiude domenica 14 giugno a Noto, al Lido di Noto. Gli appuntamenti del 7 giugno hanno inizio alle ore 9:00; quello del 14 giugno alle ore 17:00. Al centro di ogni tappa, come già avvenuto ad Agrigento, c’è la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la costa: plastica, materiali dispersi, cicche di sigarette, detriti che deturpano l’ambiente e minacciano gli ecosistemi marini.

Quest’anno, a rafforzare l’iniziativa, arriva la collaborazione con Plastic Free, l’associazione di volontariato con l’obiettivo di liberare mare e territorio dalla plastica. Con migliaia di volontari attivi in tutta Italia uniti da una missione semplice e potente: dimostrare che il cambiamento parte dal basso, da chi decide di raccogliere ciò che altri hanno lasciato.

È proprio questo il cuore dell’iniziativa “Operazione Spiagge Pulite”: la consapevolezza che i piccoli gesti, moltiplicati, producono un impatto reale. Un sacchetto riempito, un tratto di spiaggia restituito alla sua bellezza, una mattinata trascorsa insieme ad altri che condividono lo stesso rispetto per la propria terra.

“Per noi di Despar Sicilia, il legame con il territorio va ben oltre la presenza commerciale all’interno dei punti vendita – spiega Concetta Lo Magno, responsabile marketing Despar Sicilia – Significa prenderci cura del patrimonio comune, promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile e agire concretamente per il benessere delle comunità che ci ospitano. L’obiettivo primario di questa campagna non è soltanto rimuovere i detriti e i rifiuti plastici che minacciano la biodiversità marina, ma soprattutto risvegliare la coscienza ecologica collettiva, offrendo un esempio tangibile di senso civico e responsabilità ambientale”.

Non servono grandi mezzi, ma la volontà di esserci. La cura dell’ambiente nasce da gesti concreti e dalla voglia di stare insieme, uniti dall’amore per la Sicilia. Perché la sua bellezza non vive soltanto nelle meraviglie naturali, ma negli occhi e nelle mani di chi la protegge ogni giorno.

La scelta di camminare al fianco di Plastic Free risiede nella straordinaria concretezza che questa Onlus dimostra sul campo ogni giorno.

Una realtà straordinaria di volontariato, indipendente, che grazie al supporto di oltre 260.000 volontari ha già organizzato migliaia di appuntamenti di pulizia ambientale, dando letteralmente nuova vita a territori sommersi da plastica e rifiuti non solo in Italia, ma con una presenza ramificata in oltre 40 nazioni nel mondo.

“Condividiamo pienamente il loro manifesto – conclude Concetta Lo Magno- un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani. Unire i nostri valori alla loro capillarità e forza operativa rappresenta una promessa solida e un dovere morale verso il territorio siciliano”.