Proseguono le attività del centro Riciclo Verde in contrada Perciata a Vittoria, dedicato alla raccolta e al trattamento degli scarti vegetali provenienti dalle serre del territorio. L’ente che gestisce il sito riferisce che non risultano criticità ambientali e che sono state completate nuove misure per la sicurezza dell’area, compresi percorsi tagliafuoco e interventi di riduzione del materiale accumulato.

Il centro Riciclo Verde di contrada Perciata continua la propria attività nella gestione dei residui vegetali prodotti dal comparto agricolo locale. Secondo quanto comunicato dai responsabili del servizio, il sito riceve esclusivamente materiale organico proveniente dalle coltivazioni in serra e opera all’interno di un sistema di conferimento strutturato, senza segnalazioni di emergenze o situazioni di rischio ambientale.

L’infrastruttura è stata sviluppata per offrire una soluzione organizzata alla gestione degli sfalci e degli scarti agricoli. Dall’avvio delle attività hanno aderito circa 100 aziende agricole, per una superficie complessiva che supera i 1.000 ettari.

Nel corso del tempo il centro ha intercettato e gestito quantitativi rilevanti di materiale vegetale, stimati in circa 15.000 metri cubi, destinati a processi di recupero e riutilizzo. L’obiettivo dichiarato è ridurre il conferimento incontrollato dei residui agricoli e favorire pratiche riconducibili all’economia circolare.

Riciclo Verde, completati gli interventi per la sicurezza del sito

Attualmente nell’area di contrada Perciata risultano presenti circa 15.000 metri cubi di materiale vegetale, distribuiti su una superficie di circa 12.000 metri quadrati.

Per limitare il rischio incendi e garantire condizioni di sicurezza durante la fase transitoria che precede l’affidamento definitivo della gestione del sottoprodotto, è stato avviato un programma di riduzione volumetrica del materiale accumulato direttamente sul posto.

Il materiale ottenuto dalla lavorazione sarà destinato all’impiego come ammendante per il terreno agricolo.

Nello stesso contesto sono stati eseguiti interventi di manutenzione dell’area, tra cui la trinciatura della vegetazione spontanea e la realizzazione di percorsi e viali tagliafuoco. Le opere, secondo quanto reso noto, sono state completate il 30 maggio.

Spazi disponibili e prossime procedure

Il sito dispone anche di ulteriori aree utilizzabili per le attività operative. Si tratta di circa 30.000 metri quadrati di superfici libere da edifici e alberature, compatibili con le attività di gestione nel rispetto delle distanze previste.

A queste si aggiunge un’area adiacente di circa 20.000 metri quadrati, separata da una strada vicinale. Per il suo pieno utilizzo sarà necessario intervenire sul ripristino della viabilità e degli accessi carrabili.

Parallelamente l’ente sta predisponendo una procedura pubblica per individuare operatori economici qualificati a cui affidare la gestione del servizio e lo sviluppo delle successive attività di recupero dei residui vegetali.

Restano attivi anche i confronti tecnici con le imprese agricole del territorio per definire modalità sempre più efficaci di trattamento e riutilizzo degli scarti provenienti dalle serre.