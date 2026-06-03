Tragedia nel catanese. Sarebbe andato in escandescenze a casa, a Santa Maria di Licodia, dove avrebbe rotto dei vetri ferendosi gravemente ed è morto dissanguato. La vittima è un 37enne che, secondo quanto si è appreso, aveva dei disagi psicologici.

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 che ha trasportato d’urgenza il 37enne all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò non c’è stato nulla da fare, è morto per la vasta emorragia. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò coordinati dalla Procura di Catania. (Fonte Ansa)