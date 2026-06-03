Maltempo in Sicilia, giornata caratterizzata da nubi sparse e possibili piovaschi locali quella prevista per giovedì 4 giugno. Le condizioni meteo resteranno generalmente stabili su gran parte dell’Isola, ma nelle aree nord-orientali non si escludono deboli precipitazioni, soprattutto nelle prime ore del mattino.
Secondo le previsioni, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo i settori settentrionali orientali. In queste zone potranno verificarsi piovaschi sparsi di debole intensità, mentre nel resto della regione si alterneranno nuvole e schiarite.
Nel corso della giornata la situazione non subirà particolari variazioni. Le nubi continueranno a transitare sull’Isola senza fenomeni significativi nella maggior parte del territorio.
Temperature in lieve diminuzione
Le temperature sono attese in calo sui settori settentrionali della Sicilia, mentre continueranno a mantenersi piuttosto elevate nelle aree centro-orientali e nel basso Trapanese.
Una situazione che conferma il contrasto tra le diverse zone dell’Isola, con valori ancora tipicamente estivi nelle province meridionali e orientali.
Venti e condizioni del mare
I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con una graduale attenuazione prevista dal pomeriggio.
Per quanto riguarda il mare, il quadro sarà inizialmente più movimentato. Risulteranno infatti mossi gran parte dei bacini siciliani, con condizioni di mare molto mosso sullo Stretto di Sicilia occidentale e sul Tirreno. Il moto ondoso è comunque previsto in progressiva diminuzione dalla tarda mattinata.
Nelle ultime ore il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha inoltre segnalato per la serata di oggi precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali dell’Isola, con accumuli generalmente deboli.