A Ragusa è ufficiale: la Passalacqua Ragusa ha scelto il nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. La guida tecnica sarà affidata a Paolo Seletti, 46 anni, tecnico con un curriculum consolidato nel basket italiano e reduce dalla promozione in Serie A1 con Faenza.

La società biancoverde chiude così le valutazioni sul nuovo assetto tecnico, puntando su un profilo ritenuto adatto a un progetto che intreccia giovani talenti e giocatrici esperte.

Nel suo primo intervento da futuro coach della Passalacqua, Seletti ha espresso entusiasmo per l’arrivo in Sicilia, definendo l’esperienza come una sfida professionale e personale. Il tecnico ha sottolineato il legame maturato negli anni con il territorio, anche attraverso le gare disputate al PalaMinardi di Ragusa da avversario.

“C’è un progetto importante, con molte giovani e alcune senior. È una sfida che mi stimola molto”, ha dichiarato Seletti, che nelle prossime settimane avvierà il lavoro con squadra e staff.

Il tecnico ha parlato anche di un “richiamo” verso la Sicilia e del desiderio di contribuire a riportare la Passalacqua Ragusa ai vertici della pallacanestro femminile italiana, con un lavoro basato su intensità e crescita del gruppo.

Soddisfazione anche dalle parole del patron Gianstefano Passalacqua, che ha confermato la piena condivisione del progetto tecnico, orientato allo sviluppo delle giovani e alla continuità sportiva.