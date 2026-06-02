MISTERBIANCO – Le celebrazioni cittadine previste oggi, 2 giugno, per la Festa della Repubblica sono state annullate dal Comune di Misterbianco in segno di lutto per la morte di Alessandra Bruno, la 49enne residente in città vittima di femminicidio.

La decisione è stata assunta dal sindaco Marco Corsaro, dopo aver sentito il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie, alla luce del forte impatto che la vicenda ha avuto sulla comunità locale.

Tra gli appuntamenti cancellati figura anche il previsto passaggio della Fanfara dei Bersaglieri, inserito nel programma delle manifestazioni istituzionali organizzate per la ricorrenza del 2 giugno.

L’Amministrazione comunale ha spiegato che la scelta nasce dalla volontà di manifestare vicinanza ai familiari, agli amici e a quanti conoscevano Alessandra Bruno, in un momento che ha profondamente colpito la cittadinanza.

Fiaccolata nel quartiere Belsito

Nelle prossime ore l’attenzione si sposterà sul quartiere Belsito, dove è stata promossa un’iniziativa pubblica di solidarietà e partecipazione.

Il Comune ha infatti aderito all’appello della parrocchia San Massimiliano Kolbe, che ha organizzato una fiaccolata in memoria della donna.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno alle ore 19.30, con partenza dalla chiesa parrocchiale e percorso lungo le vie del quartiere.

L’iniziativa intende rappresentare un momento di raccoglimento collettivo e vicinanza alla famiglia, mentre proseguono gli approfondimenti delle autorità competenti sulla vicenda.

Comunità in lutto

Nelle ultime ore numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi da cittadini, associazioni e realtà del territorio.

La cancellazione delle celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica rappresenta un segnale della partecipazione della comunità di Misterbianco al dolore provocato dalla scomparsa di Alessandra Bruno.

La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale, mentre la città si prepara alla manifestazione commemorativa prevista per domani sera.