A Ragusa, nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC), si è svolto un convegno dedicato al tema del passaggio generazionale e della gestione del patrimonio professionale e familiare.

L’iniziativa, dal titolo “Generazioni a confronto: l’arte di preservare e trasmettere il patrimonio”, ha coinvolto professionisti delle province di Ragusa ed Enna, con un focus su casi reali e soluzioni operative legate al family business e alla continuità tra generazioni.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra professionisti senior e giovani commercialisti, inserito in una più ampia rete di collaborazione tra ordini territoriali e unioni giovanili della categoria.

Rete tra Ragusa ed Enna

Il convegno è stato promosso grazie alla collaborazione tra ODCEC Ragusa, ODCEC Enna, l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa e Modica e l’Unione giovani di Enna.

Un lavoro di rete che ha permesso di costruire un percorso formativo basato su teoria, analisi di casi concreti e strumenti applicativi per la professione.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è rafforzare la capacità della categoria di affrontare temi complessi come il ricambio generazionale nelle imprese e negli studi professionali.

Le parole dell’Ordine di Ragusa

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ODCEC di Ragusa, Michelangelo Aurnia, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra enti e generazioni.

«Questo incontro dimostra che il futuro della nostra professione si costruisce insieme, mettendo in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse», ha dichiarato Aurnia, evidenziando il ruolo della formazione condivisa.

Il presidente ha inoltre ribadito l’importanza di continuare a investire in percorsi di aggiornamento e collaborazione tra ordini professionali per rafforzare il ruolo del commercialista nel tessuto economico locale.