A Comiso è stato fissato un incontro istituzionale per affrontare le criticità legate al centro storico, all’ordine pubblico e alla percezione di sicurezza dei cittadini. Il sindaco di Comiso maria Rita Schembari ha annunciato che il Questore della provincia di Ragusa, Salvatore Fazzino, sarà presente il prossimo 9 giugno alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Comiso.

L’appuntamento rientra in un confronto operativo tra amministrazione comunale e vertici provinciali delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di analizzare la situazione del territorio e definire eventuali azioni di intervento.

Al centro della riunione ci saranno le condizioni del centro storico di Comiso, con particolare attenzione ai temi della vivibilità urbana e della sicurezza percepita dai residenti.

L’incontro nasce anche dalla necessità di rafforzare il coordinamento tra Comune di Comiso e istituzioni preposte al controllo del territorio. Il sindaco ha espresso apprezzamento per la disponibilità del Questore, sottolineando la collaborazione tra amministrazione e apparato di pubblica sicurezza.

L’obiettivo dichiarato è avviare un confronto operativo che coinvolga uffici comunali e strutture tecniche, per costruire interventi condivisi sul territorio.

La riunione del 9 giugno in sala consiliare rappresenta quindi un passaggio istituzionale dedicato all’analisi delle criticità e alla pianificazione di possibili azioni future.