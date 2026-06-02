A Pozzallo, in Piazza della Rimembranza, si è svolta oggi, 2 giugno, la cerimonia per la Festa della Repubblica, con la partecipazione di cittadini, autorità civili e militari e rappresentanti delle associazioni locali.

L’iniziativa ha celebrato l’80° anniversario della Repubblica Italiana, richiamando il valore della memoria storica e il significato della ricorrenza: il riconoscimento dei principi democratici e dell’impegno civile che fondano l’identità del Paese.

La cerimonia in piazza

L’evento si è aperto con un momento di saluto istituzionale rivolto al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, assente per motivi di salute. Alla comunità è stato rivolto un messaggio di augurio per una pronta guarigione.

In piazza erano presenti autorità civili e militari, insieme a numerosi cittadini che hanno preso parte alla celebrazione.

Un anniversario simbolico

Il tema centrale della giornata è stato l’80° anniversario della Repubblica – “Ottant’anni al servizio del Paese”, richiamato durante la cerimonia come occasione di riflessione sul percorso storico della Repubblica Italiana.

Un momento condiviso dalla comunità, che ha ribadito l’importanza della partecipazione civica e del rispetto dei valori democratici.

Partecipazione della comunità

La presenza di cittadini e associazioni ha caratterizzato la celebrazione in Piazza della Rimembranza, confermando il forte legame della città con le ricorrenze istituzionali e la memoria storica nazionale.

L’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti alle autorità intervenute e ai presenti che hanno preso parte alla commemorazione.