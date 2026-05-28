C’è apprensione a Pozzallo per le condizioni del sindaco Roberto Ammatuna, ricoverato nelle scorse ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dopo essere stato colpito da un infarto. La notizia si è diffusa oggi in città, suscitando vicinanza e messaggi di sostegno da parte di cittadini, amministratori e conoscenti del primo cittadino.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche. Secondo quanto si apprende nelle ultime ore, il sindaco sarebbe stato trasferito nel presidio ospedaliero ragusano per ricevere le cure necessarie.

In città il clima è di forte preoccupazione. Numerosi i messaggi di affetto rivolti al primo cittadino di Pozzallo, figura storica della politica locale e da anni impegnato nell’amministrazione comunale.

La situazione resta monitorata dai sanitari. In attesa di aggiornamenti ufficiali, dalla comunità pozzallese arrivano auguri di pronta guarigione e di un ritorno il prima possibile a Palazzo di Città. Anche la redazione di QuotidianodiRagusa.it augura al sindaco una pronta e serena guarigione, con l’auspicio di un rapido ritorno ai propri impegni istituzionali e alla piena attività amministrativa nel più breve tempo possibile.