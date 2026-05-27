Notte di paura a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dove diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom della Sicily by Car sono state distrutte da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per evitare che le fiamme raggiungessero altre vetture e le strutture vicine.
L’episodio è avvenuto nelle ultime ore nel parcheggio della società fondata dall’imprenditore Tommaso Dragotto, che aveva inaugurato il nuovo spazio appena il 7 maggio scorso.
Adesso i carabinieri stanno cercando di chiarire l’origine del rogo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di una nuova intimidazione ai danni dell’azienda.
L’incendio riporta inevitabilmente all’episodio avvenuto il 21 marzo scorso, quando ignoti esplosero diversi colpi di Kalashnikov contro il deposito aziendale di via San Lorenzo, a Palermo.
In quel caso l’azione era stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Un episodio che aveva già acceso l’attenzione degli investigatori sulla sicurezza delle strutture riconducibili all’azienda.
Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio. I rilievi tecnici proseguono per verificare eventuali elementi utili a confermare o escludere la matrice dolosa.
La situazione resta monitorata dagli investigatori, mentre nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.
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