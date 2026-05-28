La Regione Siciliana ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva del contributo per l’acquisto delle lavastoviglie, misura inserita nelle politiche di gestione della risorsa idrica. L’iniziativa, gestita dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, ha una dotazione complessiva pari a 196mila euro.

Il contributo, fino a 200 euro per nucleo familiare, è stato destinato ai residenti in Sicilia che hanno acquistato una lavastoviglie tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. L’obiettivo dichiarato è favorire un uso più efficiente dell’acqua domestica, in un contesto di pressione crescente sulle risorse idriche dell’isola.

Secondo i dati diffusi dall’amministrazione regionale, la commissione incaricata ha esaminato tutte le richieste pervenute. Sono 918 le domande del bonus lavastoviglie ammesse al beneficio, mentre 199 risultano escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando. Le motivazioni di esclusione sono riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dalla Regione Siciliana.

Le verifiche amministrative sulla documentazione sono ancora in corso. Il pagamento dei contributi avverrà al termine dell’istruttoria, con una tempistica indicata entro il mese di settembre 2026, compatibilmente con la chiusura delle procedure di controllo.

La misura rientra nelle iniziative regionali legate alla crisi idrica e alla promozione di comportamenti di consumo più sostenibile nelle famiglie. Il bando aveva previsto l’erogazione del contributo a fondo perduto per incentivare l’acquisto di elettrodomestici a maggiore efficienza idrica rispetto ai lavaggi manuali tradizionali.

La graduatoria completa è consultabile attraverso i canali istituzionali della Regione Siciliana, dove sono disponibili anche gli elenchi dettagliati delle esclusioni e le relative motivazioni.