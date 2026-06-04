Il digiuno intermittente è un modello alimentare sempre più diffuso che regola i tempi dei pasti alternando fasi di digiuno e finestre di alimentazione. Secondo la letteratura scientifica e le indicazioni generali delle linee guida nutrizionali internazionali, il digiuno intermittente non definisce quali alimenti consumare, ma quando assumerli, con possibili effetti sul metabolismo energetico e sulla gestione del peso corporeo.

Il metodo è oggetto di crescente interesse anche per il suo possibile impatto sulla sensibilità insulinica e sull’utilizzo dei grassi di riserva come fonte energetica.

Digiuno intermittente e schemi alimentari più diffusi

Il digiuno intermittente comprende diversi protocolli, il più noto dei quali è il 16:8. In questo schema si digiuna per 16 ore consecutive e si concentra l’alimentazione in una finestra di 8 ore, ad esempio tra le 12:00 e le 20:00. Durante il digiuno sono generalmente consentite bevande senza calorie come acqua, tè, tisane e caffè non zuccherato.

Un approccio più graduale è il metodo 14:10, spesso utilizzato da chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di alimentazione. Esistono poi il protocollo 5:2, che prevede due giorni a basso apporto calorico settimanale, e il cosiddetto Eat Stop Eat, basato su digiuni completi di 24 ore una o due volte a settimana.

Le indicazioni nutrizionali raccomandano comunque che, nelle finestre di alimentazione, la dieta resti equilibrata e varia, con attenzione a proteine, fibre, grassi insaturi e alimenti non processati.

Il digiuno intermittente viene studiato per i suoi possibili effetti su metabolismo e infiammazione, ma gli esiti possono variare da persona a persona e non rappresentano una soluzione universale.

Secondo gli esperti, è fondamentale evitare improvvisazioni e valutare eventuali condizioni cliniche prima di adottarlo.

Il metodo richiede particolare cautela in caso di gravidanza, diabete, patologie croniche o disturbi del comportamento alimentare, condizioni nelle quali il supporto medico è considerato essenziale.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’alimentazione sana sottolineano l’importanza di una dieta equilibrata e personalizzata in base alle esigenze individuali.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.