Il primo volo diretto Catania–Montréal operato da Air Canada è partito nella mattinata del 5 giugno 2026 dall’aeroporto etneo, segnando l’avvio ufficiale della nuova rotta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada per tutta la stagione estiva e autunnale.

Il collegamento sarà attivo con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026 e rappresenta una delle nuove aperture internazionali dello scalo catanese, sempre più orientato ai collegamenti intercontinentali.

Il volo è operato con un Boeing 787 Dreamliner e consente ai passeggeri in partenza dalla Sicilia e dal Sud Italia di raggiungere Montréal con un collegamento diretto. Da lì, il network di Air Canada apre l’accesso a diverse destinazioni tra Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico.

Secondo quanto comunicato da SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, la nuova rotta si inserisce nel processo di rafforzamento dei collegamenti internazionali dello scalo.

“La partenza del primo volo diretto tra Catania e Montréal segna un momento importante per il nostro aeroporto e per l’intero territorio siciliano”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato. “Questa nuova rotta rafforza il processo di internazionalizzazione della Sicilia e consolida il ruolo di Catania come polo strategico del Mediterraneo. Il collegamento con il Canada rappresenta non solo un’opportunità concreta per il turismo e gli scambi economici, ma anche un ponte tra comunità profondamente legate da relazioni storiche, culturali e familiari”.

Dal lato del vettore canadese, Air Canada sottolinea la funzione strategica della nuova tratta per i flussi tra Europa e Nord America.

“Siamo lieti di inaugurare il nuovo volo diretto tra Catania e Montréal”, ha dichiarato Margaret Skinner, Direttrice Senior delle Vendite EMEAI di Air Canada. “Questo collegamento rafforza i profondi legami che uniscono la Sicilia e il Canada e offrirà nuove opportunità a famiglie, imprese e comunità che vivono e operano su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

La compagnia evidenzia inoltre la possibilità per i passeggeri di proseguire il viaggio verso altre destinazioni internazionali attraverso l’hub di Montréal, ampliando così la connettività complessiva dello scalo siciliano.

L’inaugurazione del collegamento è stata celebrata direttamente in aeroporto con una cerimonia ufficiale e il tradizionale taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti di Air Canada, SAC e dell’Ambasciata del Canada in Italia.

Lo scalo di Catania continua così ad ampliare la propria rete di collegamenti internazionali, rafforzando il ruolo della Sicilia orientale nelle rotte a lungo raggio verso il Nord America, segmento in crescita per il traffico turistico e per gli scambi tra comunità italo-canadesi e territori di origine.