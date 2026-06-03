A Catania, all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, è in programma per venerdì 5 giugno dalle ore 8.00 il primo collegamento diretto operato da Air Canada verso Montreal. Il volo inaugurale segna l’avvio della nuova tratta internazionale e coinvolgerà operatori aeroportuali, istituzioni e rappresentanti della compagnia aerea.

L’arrivo del Boeing 787 Dreamliner di Air Canada da Montreal è previsto tra le 8.50 e le 9.20. Al suo ingresso in pista è programmato il tradizionale water cannon salute, il cosiddetto “bagno d’acqua” di benvenuto.

Successivamente, negli spazi dello scalo, sarà allestita una celebrazione nella lounge business “Angelo D’Arrigo”.

Tra le iniziative previste anche la presenza di Poste Italiane, che dalle 8.00 alle 14.00 proporrà prodotti filatelici e carte valori nell’area Arrivi del Terminal A, dedicati al primo volo diretto.

La partenza del volo verso il Canada è fissata alle 10.40.

Prima del decollo si terrà la cerimonia ufficiale con taglio del nastro e della torta celebrativa, alla presenza dei vertici di SAC – Società Aeroporto Catania, tra cui la presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi.

Presenti anche i rappresentanti di Air Canada, tra cui Margaret Skinner e Stefano Casaregola. L’iniziativa segna un ulteriore rafforzamento dei collegamenti internazionali dello scalo etneo, con una nuova rotta diretta tra Sicilia e Canada.