A Scicli prende avvio una nuova fase sperimentale legata alla gestione dei rifiuti che coinvolge direttamente il settore delle strutture ricettive extra alberghiere. L’iniziativa riguarda in particolare B&B e case vacanze e si inserisce nel periodo estivo, quando la pressione turistica sul territorio aumenta.

Il progetto è stato illustrato dalla consigliera comunale Marianna Buscema, esponente di Italia Viva – Casa Riformista, che ha spiegato come il sistema punti a rendere più ordinato il conferimento dei rifiuti attraverso l’utilizzo dell’isola ecologica comunale.

Gestione rifiuti Scicli, tessera per le strutture ricettive

Il cuore dell’intervento è l’introduzione di una tessera personale assegnata ai titolari delle strutture ricettive. Lo strumento consentirà di conferire direttamente i rifiuti presso l’isola ecologica, riducendo i tempi di attesa legati alla raccolta ordinaria e limitando l’accumulo di materiali nei giorni di cambio degli ospiti.

Ogni tessera sarà associata a un codice identificativo, con un sistema di tracciamento degli accessi pensato per garantire ordine e controllo del servizio.

Secondo quanto spiegato dalla consigliera Buscema, il modello operativo risponde a esigenze concrete del comparto turistico locale: la gestione dei rifiuti nei momenti di maggiore turnazione degli ospiti.

“Si tratta di un passo avanti concreto – ha dichiarato – perché permetterà ai gestori di strutture turistiche di mantenere pulizia e decoro anche nei giorni di maggiore affluenza. Spesso, tra l’arrivo e la partenza dei clienti, si accumulano sacchi e materiali che non possono essere conferiti subito. Con questo sistema, invece, si potrà agire in autonomia, garantendo un servizio efficiente e una città più accogliente”.

Un modello sperimentale per la città

L’amministrazione comunale considera la fase attuale come un test operativo. L’obiettivo dichiarato è valutare l’impatto del sistema per trasformarlo eventualmente in una misura stabile di gestione dei rifiuti.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra istituzioni locali e operatori economici del turismo. Buscema ha sottolineato che l’iniziativa punta a rafforzare il rapporto tra Comune e gestori delle strutture, con una particolare attenzione alla qualità urbana e alla sostenibilità del servizio.

“Il Comune sta lavorando – ha aggiunto – per garantire un servizio e toccherà agli operatori adoperarsi per rendere Scicli un esempio di buona amministrazione ambientale. A breve saranno comunicate le modalità per richiedere la tessera e i criteri di accesso”.

Gestione rifiuti Scicli e servizi ambientali integrati

Il progetto si collega anche a una visione più ampia di gestione territoriale dei servizi ambientali, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e ridurre criticità legate alla raccolta nei periodi di maggiore afflusso turistico.

L’iniziativa punta inoltre a rafforzare la collaborazione tra cittadini, operatori turistici e istituzioni locali, con un approccio che mette al centro la gestione condivisa dei servizi.