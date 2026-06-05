A Comiso il Comune ha disposto il rafforzamento dell’illuminazione in via Silvio Pellico dopo diversi interventi delle forze dell’ordine e segnalazioni dei residenti. L’area del centro storico è stata interessata nelle ultime settimane da controlli e blitz, tra cui il ritrovamento di un market abusivo con merce non tracciata e un episodio di intrusione in un’abitazione. Previsto anche il rafforzamento del presidio della Polizia di Stato.

A Comiso il Comune è intervenuto in via Silvio Pellico con il potenziamento dell’illuminazione pubblica, dopo una serie di episodi segnalati dai residenti e diversi interventi delle forze dell’ordine nella zona del centro storico. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre le condizioni che hanno favorito situazioni di degrado nelle ore serali e notturne.

La decisione arriva dopo settimane caratterizzate da controlli intensificati. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, nell’area si sono verificati più interventi delle forze dell’ordine, tra cui l’individuazione di un esercizio abusivo con merce non tracciata. In un altro episodio, segnalato da un residente, alcune persone sarebbero entrate in un’abitazione privata per poi darsi alla fuga all’arrivo della Polizia.

Il Comune ha quindi disposto un intervento immediato sulla pubblica illuminazione, con l’installazione di ulteriori punti luce lungo la strada. L’obiettivo è eliminare le zone d’ombra che, soprattutto nelle ore notturne, possono favorire situazioni di criticità.

“La prima cosa immediata alla quale abbiamo provveduto, è stato il rafforzamento dell’illuminazione”, ha dichiarato l’assessore ai servizi tecnici Giovanni Assenza, intervenendo sulla situazione della via.

Sicurezza urbana e presidio del territorio

Oltre all’intervento sull’illuminazione, è stata rafforzata anche la presenza delle forze dell’ordine nell’area. Da diverse sere, infatti, una pattuglia della Polizia di Stato presidia per alcune ore la piazza e le vie limitrofe.

Secondo quanto riferito dall’assessore, la presenza costante del presidio avrebbe contribuito a ridurre episodi di disturbo e situazioni di tensione registrate nelle settimane precedenti.

“Non è un mistero, né un segreto, ciò che in queste settimane è accaduto in una centralissima via del centro storico di Comiso – dichiara Assenza – per l’esattezza in via Silvio Pellico, dove le forze dell’ordine sono già intervenUtute più volte…”.

L’amministrazione comunale considera l’intervento sull’illuminazione una misura immediata, pensata per rispondere alle criticità più urgenti, pur riconoscendo che il tema richiede un’azione più ampia e strutturata.

Un intervento inserito in un quadro più ampio

Il Comune evidenzia come il potenziamento della luce pubblica rappresenti solo una parte degli interventi necessari per affrontare situazioni di degrado urbano e sociale. L’amministrazione richiama infatti la necessità di un lavoro coordinato tra forze dell’ordine, polizia locale e uffici tecnici comunali.

Tra gli ambiti coinvolti anche il decoro urbano, la gestione dei servizi e le politiche ambientali, con l’obiettivo di intervenire sui diversi fattori che incidono sulla vivibilità dell’area.

“Il rafforzamento della pubblica illuminazione – conclude Giovanni Assenza – è solo una misura immediata che comunque comincia a dare i suoi effetti, ma siamo perfettamente consapevoli che non è sufficiente ad arginare fenomeni di degrado…”.