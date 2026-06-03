A Comiso, nella giornata di lunedì, la Polizia Locale ha effettuato un intervento nel centro storico che ha portato al sequestro di un market abusivo attivo in un’abitazione di Via Silvio Pellico.
L’operazione rientra nei controlli sul territorio disposti dal Comando di Polizia Locale per la verifica delle attività commerciali irregolari.
Secondo quanto accertato, all’interno dell’immobile era stata organizzata una vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza autorizzazioni.
Nel corso dell’intervento sono stati identificati circa dieci soggetti extracomunitari. Su due di loro sono stati effettuati ulteriori controlli relativi alla regolarità del permesso di soggiorno.
Gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 300 kg di merce alimentare, risultata di provenienza non tracciabile.
I presunti gestori dell’attività sono stati denunciati penalmente. L’operazione è stata coordinata dalla Polizia Locale di Comiso, nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto delle norme nel centro urbano.
A rendere nota l’azione sono stati l’Assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani e il Comandante della PL Nunziata Turtula. I controlli sul territorio comunale proseguono con particolare attenzione alle aree del centro storico.
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