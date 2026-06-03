A Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, si è verificato un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti una moto e una Fiat Panda. Lo scontro è avvenuto nelle ultime ore in una delle principali arterie della zona. Il centauro è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso.

Sul posto è intervenuto il servizio di emergenza sanitaria SUES 118 Sicilia, che ha prestato le prime cure al motociclista. L’uomo è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per ulteriori accertamenti. Le condizioni del ferito non sono state rese note al momento.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Vittoria, sezione infortunistica stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici sul punto dell’impatto per chiarire la dinamica dello scontro tra i due mezzi. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. (Foto Assenza)