WhatsApp ha iniziato la distribuzione globale del nuovo aggiornamento che introduce il design Liquid Glass, un restyling visivo profondo destinato a cambiare l’esperienza d’uso sui dispositivi iOS. L’interfaccia, caratterizzata da elementi traslucidi e superfici a effetto vetro, è attualmente in fase di rilascio graduale sia per la versione Messenger che per quella Business. Il cambiamento non aggiunge nuove funzioni operative, ma trasforma l’estetica dell’applicazione per allinearla ai più recenti canoni stilistici di Apple.

Il mercato delle applicazioni di messaggistica istantanea vede WhatsApp dominare con oltre 2,7 miliardi di utenti attivi mensili a livello globale. In Italia, la piattaforma copre circa il 90% degli utenti dotati di smartphone, rendendo ogni modifica alla sua interfaccia un evento di portata nazionale. Storicamente, Meta tende a uniformare il design delle sue app (Instagram, Facebook e WhatsApp) per creare un ecosistema visivo coerente, tuttavia l’adozione di elementi traslucidi risponde alla necessità di sfruttare le capacità grafiche dei display OLED di ultima generazione, riducendo l’affaticamento visivo e migliorando la leggibilità in modalità scura.

Le caratteristiche del nuovo design Liquid Glass

L’aggiornamento introdotto ad aprile 2026 si distingue per un’estetica moderna dove la barra delle schede appare semi-trasparente e visivamente separata dal resto del contenuto. Il “Liquid Glass” su WhatsApp non è un semplice cambio di colori: Meta ha lavorato su animazioni fluide e menu contestuali che richiamano la profondità del vetro. Anche la tastiera ha ricevuto ritocchi stilistici per garantire un’uniformità visiva durante la digitazione.

Secondo le note tecniche, si tratta di un aggiornamento “lato server”, il che implica che l’attivazione non avviene simultaneamente per tutta la platea degli utilizzatori. Molti utenti potrebbero visualizzare la nuova UI solo dopo diversi giorni dal download dell’ultima versione disponibile su App Store. Meta ha infatti confermato che l’abilitazione della funzione avviene progressivamente, monitorando la stabilità del sistema su diverse versioni di hardware Apple.

Rollout e compatibilità dell’aggiornamento WhatsApp

La distribuzione del design Liquid Glass coinvolge inizialmente solo il sistema operativo iOS, essendo stato progettato specificamente per integrarsi con il linguaggio estetico della casa di Cupertino. Gli utenti Android dovranno probabilmente attendere una versione dedicata che rispetti le linee guida del Material Design di Google. Sebbene la popolarità della nuova interfaccia sia in rapida crescita, la società ribadisce che per chi non vede ancora il cambiamento “è necessario attendere il rilascio progressivo da parte di Meta”.

In questa fase, è inutile procedere a installazioni forzate o reinstallazioni dell’app: l’attivazione dipende esclusivamente dagli input inviati dai server centrali. Il passaggio al design “Liquid Glass” segna comunque un punto di svolta nel supporto a lungo termine dell’applicazione, confermando l’intenzione di mantenere WhatsApp al vertice per qualità del design e fluidità d’uso, parametri sempre più determinanti nella scelta delle piattaforme di comunicazione digitale da parte dei consumatori.